بوسي تحتفل مع أحمد السقا بعيد ميلاد مدير أعمالها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة المصرية بوسي بالتهنئة لمدير اعمالها ​حمدي بدر​، اذ انها نشرت مقطع فيديو يجمعها بالممثل المصري ​أحمد السقا​ على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه قائلة: "طبعا مالقيتش احلى من دي مفاجأة مع حبيبك وحبيب الناس كلها والرجولة والجدعنة كلها النجم الكبير المحترم أحمد السقا عشان نقولك كل سنه وانت طيب وعقبال العمر كله يارب ودايما ناجح وتحقق كل اللي نفسك فيه".

و لاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، ومن بينهم الفنانة المصرية ​فيفي عبده​.

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