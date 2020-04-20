عمر كمال يشوّق الجمهور لـ "البرنس"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​عمر كمال​ مقطع فيديو جديد له وهو يغني شارة مسلسل "​البرنس​" للفنان المصري ​محمد رمضان​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشوّق عمر كمال الجمهور لمسلسل "البرنس"، اذ انه علّق على الفيديو قائلا : "البرنس رمضان ٢٠٢٠"، وتلقى عدد كبير من التلعيقات التي اشادت بالأغنية.

وتقول كلمات الاغنية: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".

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