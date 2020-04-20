ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار التي تفيد انفصال الممثلين العالميين ​كول سبروس​ و​ليلي راينهارت​، اذ ان شقيقة الأخيرة ووالدتها قاموا بإلغاء متابعة كول، كما ازالت ليلي ايضا بعض الصور العاطفية مع شريكها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره انه في الفترة الاخيرة انتشر خبر انفصالهما ايضا، الا انهما لم يوضحا حينها ان كان فعلاً حدث الانفصال كما أشيع، لكن حلا سويا على غلاف مجلة W Magazine ليؤكدان ان الاخبار التي سبق ان انتشرت ليست الا كذب ونفاق لبيع المجلات ورفع نسب المشاهدة على المواقع الالكترونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد علاقتهما العاطفية..انفصال الممثلين بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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