شريهان توجه هذه الرسالة للجمهور الذي تذكرها في شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة المصرية ​شريهان​ :"كلمة في قلبي "الحقيقة" مش عارفة أرتبها أو أصيغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جدًا على كل الحب والتقدير والاحترام".

وأضافت شريهان في حديثها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، متوجهة بكلامها إلى الجمهور الذي تذكرها في شهر رمضان، وقالت :"متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكرًا لأن حبكم أحياني كثيرًا من جديد. وشكرًا لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم "حبكم شرف" أنا فخورة".

إشارة إلى أن الفنانة المصرية شريهان تألقت لسنوات عديدة في شهر رمضان من خلال تقديمها الفوازير.

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