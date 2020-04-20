الأمير هاري وميغان ماركل يقاطعان هذه الصحف لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، من بينها فاينانشال تايمز وأي تي في نيوز والغارديان، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قطعا علاقاتهما ببعض أكبر الصحف الشعبية البريطانية، وبعثا برسالة مساء أمس إلى صحف "ديلي إكسبريس" و"ديلي ميرور" و"ديلي ميل" و"صن" أوضحا فيها سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل إعلامية عن ​الأمير هاري وميغان ماركل​ قولهما :"لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية، وأن يكون لها رأي في دوق ودوقة ساكس، ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة".

وفي تقريرها، ذكرت فاينانشال تايمز أنه ستُمنع الصحف التي قطع هاري وميغان علاقتهما بها، من الحصول على تحديثات وصور منهما، وربما يتم منع هذه الصحف من حضور فعالياتهما الإعلامية.

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