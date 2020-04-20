تراند اليوم : آلاء دشتي لزويا: أستغلّ فترة الحجر للعناية بجمالي وهذا هو مكياج العيد المفضل لديّ

حلقة جديدة من Live with Zoya، استضافت فيها زويا خبيرة التجميل آلاء دشتي صاحبة واحد من أهمّ صالونات الجمال في الكويت.

آلاء شغوفة جداً في عملها لتجميل النساء ومساعدتهنّ لإظهار النسخة الأفضل والأجمل عن أنفسهنّ. كيف تمضي يوميّاتها، وكيف تتحضّر للعودة، وما هي أبرز نصائحها في هذه الأوقات؟ إليكِ لمحة سريعة عن حديثها مع زويا.

أسرار نجاحها

تقول آلاء إنّ النجمات أضفن بالتأكيد إلى نجاحها، ولكن أيضاً عملها جيد جداً ما دفع النجمات إلى اختيارها، وترى أنّ النجاح متبادل. وتكلّمت آلاء هنا عن التحدّي الذي كانت تواجهه من قبل في ظلّ غياب مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي كان أصعب بكثير من الأيام التي نعيشها اليوم مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل.

حلول جمالية منزلية

جميعنا نعاني من بعض الأمور المزعجة في ما يتعلّق بجمالنا، وهذا ما عبّرت عنه زويا، إذ طلبت من آلاء تقديم نصائحها في الشعر والبشرة. الأمر الذي تعاني منه زويا هو جفاف أطراف شعرها لأنها تملسه بنفسها في المنزل في ظل الإقفال التام للصالونات. تقول آلاء إنّ هذا الوقت من الحجر المنزلي هو الأفضل للعناية ببشرتنا وشعرنا، وهذا ما استغلّته هي لأنها لا تملك الوقت للعناية بنفسها كما تعتني بالزبائن. تقول آلاء إنّ الخلطات بالمكوّنات المنزلية هي حلول موقتة وتفضّل العلاجات الحقيقية التي تحتاج إلى فترة زمنية محددة، ولا تفضّل أشعة الشمس على الشعر كما يظنّ البعض فهذا يضيف الجفاف والتقصّف إلى شعرها. تعتمد آلاء على الرذاذات والأمبولات المغذية لشعرها، أمّا للوجه، فهي أيضاً تختار الماسكات اللاصقة لإزالة الرؤوس السوداء، وتطبق ماسكات قبل النوم. في رأيها، هذه جميعها جيدة ولكن مؤقتة، إذ لا غنى أبداً عن الصالون وعن العلاجات المحترفة والفيشال.

العودة بعد انتهاء أزمة كورونا

تقول آلاء إنّها متحمّسة جداً للعودة إلى الحياة الطبيعية، وسيكون هذا اليوم هو بمثابة عيد لها وتتمنى العودة بأقرب وقت ممكن لأنها اشتاقت إلى العمل. وتشير إلى أنها على تواصل دائم مع الزبائن إن من حيث الاستشارات أو لخدمة التوصيل.

صيحات المكياج 2020

عند سؤالها عن صيحات مكياج العيد أو صيف 2020، تقول آلاء إنّ موضة هذا العام لم تأخذ حقّها أبداً. أمّا لمكياج النساء، فهي تحبّ أن ترى النساء بطلّات مختلفة في كلّ مرّة؛ طلة الغداء مختلفة عن طلّة العشاء أو السهرة أو العمل. للعيد، تنصح آلاء النساء بمكياج ناعم مع آيلاينر ورموش عند الأطراف وفاونديشن خفيف مع كونتور بسيط وحمرة نيود لأنّ العيد يُحتفل به في وقت النهار وهذا هو اللوك المثالي لذلك.

جولة على اللوكات

عرضت زويا على آلاء بعضاً من أعمالها، استهلّتها بالمدوّنة نور الغندور. في جلسة التصوير هذه في رمضان الماضي، طبّقت لوك جريئاً مع ظلال خضراء برّاقة قوية على العيون. تنصحنا آلاء بأنه بإمكاننا إعادة تطبيق هذا اللوك بطريقة أنعم من خلال تطبيق اللون على الزاوية الداخلية للعين على الجفن المتحرّك أو تحت العين بجميع الألوان.

عن مكياج هيفا، تقول آلاء إنّ جميع اللوكات تليق بها لأنّ ملامحها ساحرة. الآيلاينر يليق جداً بها لأنّه يحتاج إلى عيون غير مبطّنة. عن شخصية هيفا، قالت آلاء بالكويتي “تينن” بما معناه أنها رائعة وتحدثت عن تواضعها والتزامها بالوقت واحترافيتها وعفويتها.

فوز الفهد هي مدوّنة أخرى تعمل معها الفوز وهي من الوجوه المرسومة التي لا تتعبها في المكياج، إذ إنّ كل شيء فيها محدد. مكياج فوز في هذه الصورة بدا قوياً عند العيون وخفيفاً عند الشفاه.

أمّا لوك أمل العوضي فيناقض القاعدة التي تتبعها معظم النساء. بإمكان الظلال والحمرة أن تكون قوية. وعن أمل، تقول آلاء إنها من أسهل وأبسط الأشخاص الذين تعاملت معهم ووجهها يحب المكياج وملامحها واضحة.

عن النجمة التي ترغب آلاء في العمل معها، تقول إنّها تحبّ ملامح النجمة أنغام.

الأخطاء التجميلية

هي أكثر سيدة بإمكانها رؤية الأخطاء التي ترتكبها النساء بحقّ وجوههنّ. وتقول آلاء هنا إنّه أحياناً، تكون الفكرة جيدة ولكن التطبيق يكون خاطئاً. الخطأ التجميلي الأسوأ بالنسبة إليها هو تكبير الفكّ أو الذي يُعرف بـtexas. هذه الصيحة تمنح المرأة ملامح رجولية لا أنثوية تماماً مثل الغمزة في الذقن.

أمّا عن موضة الحواجب، فتقول إنّ الحواجب العريضة عادت وباقية بقوّة وبأنّ micro blading والـmicro pigmentation هما الصيحتان الأقوى اليوم!

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