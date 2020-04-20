صور: الفاشينستا الاماراتية نادية حسن في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد ميلاده

نشرت الفاشينستا الاماراتية نادية حسن، صورا لها مع زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وتمنت له عيدا سعيدا. وحازت الصور على تعليقات إيجابية.

نادية حسن شابة إماراتية، وتعيش فـي دبي. درست التسويق، وتعشق كلّ ما يتعلق بالموضة والأزياء. وهو ما تععرضه في مدوّنتها thfiercediaries كما على حسابها الخاص على انستقرام، من إطلالات تعكس أناقتها وذوقها الذي يجمع رقيّ الشرق بجرأة الغرب. Advertisements لفتت نادية الأنظار إليها بذوقها الفريد وقدرتها على الدمج بين التصاميم والألوان بأسلوب عصري مميّز. وقد تم تصنيفها ضمن قائمة SERMO لأبرز 10 شخصيات مؤثرة في أسلوب الحياة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إقرئي أيضًا: راغب علامة في بث مباشر عبر اسنتقرام "سيدتي" نسرين أمين تحرج خالد النبوي ومحمود حميدة: كنا يعلمان أن ريهام حجاج بطلة "لما كنا صغيرين"

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