صور الأميرة السويدية صوفيا: من الحياة الملكية إلى التمريض لمكافحة فيروس كورونا

يبدو أن انتشار فيروس كورونا يؤثر بشكل كبير على النجوم من حول العالم وكذلك على العائلات الملكية. فبعد مبادرات الأمير هاري والأمير ويليام،

في خطوة أثارت إعجاب الملايين حول العالم، أعلن الديوان الملكي السويدي أن الأميرة صوفيا، زوجة الأمير كارل فيليب، قد تطوعت للعمل كممرضة في مستشفى Sophia Hemmet من أجل المساهمة في مكافحة Covid-19.



ونشرت صفحة العائلة الملكية السويدية صورة للأميرة على إنستغرام مع الطاقم الطبي وكتبت "تم وضع الأميرة أمس في جناح المستشفى للمساعدة في مهام رعاية أبسط والتنظيف."



وبدوره، نشر حساب Sophia Hemmet صورة لها وكتب تعليفا: "الأميرة صوفيا ليست فقط الرئيس الفخري بل تعمل الآن معنا أيضًا. هذا بعد الانتهاء من تعليمنا التمريض الأساسي الذي تم تطويره لإراحة موظفي الرعاية الصحية الذين يعانون من ضغوط شديدة الآن."

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وهذا التطوع أتى بعض خضوعها لدورات مكثفة في الصحة، التمريض والرعاية من جامعة ستوكهولم.



يُذكر أن الأميرة صوفيا تحمل لقب الرئيسة الفخرية لهذا المستشفى.

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