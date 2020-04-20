راغب علامة في بث مباشر عبر اسنتقرام "سيدتي"

كشف السوبر ستار راغب علامة أنه "ليس على خلاف مع أحد ليقول الحياة لا تستحق الزعل"، مشيرا خلال بث مباشر عبر انستقرام "سيدتي" مع الزميل علي حلّال إلى أن "بعد هذه الأزمة بتنا نعلم قيمة الأشياء كقيمة الخروج من المنزل، وقيمة أن تجلس مع أصحابك الموسيقيين وتقوم بالبروفات لحفلك الغنائي، وأن تجالس شخصاً كبيراً في العمر ولا تقلق على صحته".



واشار راغب خلال حديثه إلى انه "يتواصل مع معظم الفنانين في فترة الحجر المنزلي ، لاسيما في الأسبوع الماضي تلقيت عدة اتصالات بعدما تعرض ابني خالد لحادث سير من كل من أحلام وهيفاء وهبي وفارس كرم وعاصي الحلاني ووائل جسار وغيرهم، وأشكرهم هنا جميعهم على شعورهم الطيب".



ولم يؤكد راغب أو ينفي فكرة دخوله الى تطبيق "تيك توك"، مشيرا الى انه "لم يجد نفسه فيها بعد". وأشاد بالفيديوهات التي تنشرها الممثلة نادين نسيب نجيم واصفاً اياها بأنها "خفيفة الظلّ". كما عبر عن اعجابه بفيديو طريف شاركه الفنان عاصي الحلاني منذ فترة مع ابنته دانا.

وأوضح راغب أن أهم شيء حدث في هذه المرحلة هو حذف صورة الطب عن التجارة، اذ، أصبح اليوم عملاً انسانياً كما يجب أن يكون، كما عادت طبقة الأوزون لطبيعتها، وكذلك الناس الذين يعيشون بجشع عادوا الى رشدهم".

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وقال ممازحاً: "بتنا نعيش مثل النمل نخرج من المنزل لجلب طعامنا وبعدها نعود إليه".



وعن محافظته على تواضعه رغم ما وصل اليه من شهرة قال "هذه نعمة كبيرة ورثتها عن والدتي ووالدي، فكانوا يعطون كل الأمور حقها".



وغنى راغب خلال اللقاء 3 أغنيات وختم بأغنية "اشتقنالك" التي قدمها لكل جمهوره الموجود في كل مكان على الكرة الأرضية، آملاً بلقاء قريب معه بعد انتهاء جائحة كورونا.

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