نسرين أمين تحرج خالد النبوي ومحمود حميدة: كنا يعلمان أن ريهام حجاج بطلة "لما كنا صغيرين"

في رد غير مباشر على تصريح الممثل خالد النبوي بخصوص افيش مسلسل " لما كنا صغيرين"، اكدت الفنانة نسرين أمين أنها وكل نجوم المسلسل وقعوا على عقود المشاركة وهم على علم بأنه سيتم تسويقه باسم بطلته ريهام حجاج.



وقالت إمام إن ريهام طلبت وضع اسم النجمين محمود حميدة وخالد النبوي بالشكل المناسب لمكانتهما الفنية وتاريخهما ولو كان هذا على حساب بطولتها المطلقة الأولى.

وكتبت أمين عبر حسابها بموقع الفيس بوك: في وسط كل الجدل اللي بيحصل ده أحب أشهد شهادة حق.. إحنا كلنا اتفقنا على المسلسل ده وإحنا عارفين إنه مسلسل ريهام حجاج والنجوم محمود حميدة وخالد النبوي على راسنا من فوق، وهما بالفعل قبل أي حد على التتر بناء على رغبة ريهام من أول يوم واحترامها ليهم.

نسرين تلقت ردا قاسيا جدا من الناقد حازم حسين الذي علق قائلا: يا نسرين مسلسل ريهام حجاج إيه بس، إذا كانوا هما موجودين علشان تتسند عليهم بموهبتها المحدودة، ده إلى جانب إن النبوي وحميدة يتباع بيهم لكن لا انتي ولا ريهام ممكن تمركتوا (تسوقوا) مسلسل.. بلاش كلام أكبر منك ومنها.

Advertisements

يذكر أن الأزمة اندلعت فور طرح بوسترات للمسلسل تتصدرها ريهام حجاج باعتبارها تقدم أول بطولة مطلقة لها بموسم دراما رمضان 2020، وأكدت الشركة المنتجة انها من تصميم القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق البث في موسم رمضان 2020، وشن عدد كبير من جمهور خالد النبوي هجوما على الفنانة الشابة كما وجهوا له انتقادا مباشرا بعدما وافق على التقليل من مكانته، ما استدعى إصدار بيان عاجل من النبوي هدد فيه بالاعتزال، قبل ان يعود الافيش الرسمي وينصفه هو وزميله.

"لما كنا صغيرين"، من تألف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ويعد أول تعاون بين «نسرين» والفنانة ريهام حجاج، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى، وبدأ تصويره منذ نحو أسبوعين، وهو شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.

إقرئي أيضًا:

ريم عبدالله: لو كتبت قصة حياتي سيكون عنوان الكتاب "مثيرة وغريبة"

هذا ما تفعله هيفاء وهبي مع والدتها في الحجر المنزلي