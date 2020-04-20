مذيع اميركي يعتذر من ليدي غاغا بعد انتقاده تعاون منظمة الصحة العالمية معها

اعتذر المذيع الاميركي ‏بيرس مورغان من ليدي غاغا بعد أن انتقد تعاون منظمة الصحة العالمية معها، وكتب عبر حسابه على تويتر "أنا مدين لك بإعتذار - ما فعلته كان مبادرة رائعة قامت بترفيه الناس وستساعد على إنقاذ الأرواح. كانت أيضًا مثالًا رائعًا لنجم كبير يستخدم منصته بشكل صحيح في هذه الأزمة. مبروك وآسف لأني شككت بك في البداية".

‏وكان مورغان قد هاجم ليدي غاغا بعد اعلان تواجدها في المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا وكتب "لماذا؟ هل وجدت العلاج؟ لا نحتاج لمغنية لعينة هنا".



وكانت لايدي غاغا قد تعاونت مع منظمة الصحة العالمية وشاركت في حفل "One World معا في المنزل" لأجل منظمة الصحة العالمية و Global Citizen's



وبث الحفل يوم 18 أبريل بهدف تشجيع المصابين بالكورونا و الأطباء و جميع المكافحين ضد الفيروس في الصفوف الأمامية.

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وقد نجحت ‏ليدي غاغا وGlobal Citizen بجمع أكثر من 130 مليون دولار للعاملين في المجال الصحي حول العالم لمواجهة ڤيروس كورونا.

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