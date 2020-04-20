ريم عبدالله: لو كتبت قصة حياتي سيكون عنوان الكتاب "مثيرة وغريبة"

تحدثت الفنانة السعودية ريم عبدالله، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBCالسعودية للمرة الأولى على تفاصيل دخولها مجال التمثيل كامرأة سعودية، قائلًة أن المنتجين لم يكونوا وقتها يصدقون أن امرأة سعودية ستدخل مجال التمثيل.



وأضافت ريم عبدالله خلال تصريحاتها ب قائلًة أنه كان هناك اجتماع بين المنتجين وكان بينهم عمر الديني وكان وقتها مدير إنتاج مبينًة أنه اتصل بعدها على المنتج حسن عسيري وقال له: "أنا التقيت في نجمة كبيرة وبعدها انطلقت".



وأشارت ريم عبدالله، الى إن أول تجربة أداء لها في التمثيل كانت صعبة لدرجة أنها كانت تجهل الميديم من الكلوز.



وتابعت: "كان المخرج يقول لي إنتي ميديم أقول إيش وما كنت أدري هذه المصطلحات ولكن كنت حابة اتكلموا فهموني أنا هنا أتعلم لإني ما درست تمثيل وما دخلت معاهد وهذا الشيء كان مجهودي".



وأكدت الفنانة السعودية أن بدخولها مجال التمثيل لم تفتح الباب لباقي الفنانات السعوديات للتمثيل، مضيفًة: "المجال كان مفتوح للكل ومن كان يريد الدخول إليه فليدخل".

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وقالت انها لو كتبت قصة حياتها سيكون عنوان الكتاب " مثيرة وغريبة".

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