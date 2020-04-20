هذا ما تفعله هيفاء وهبي مع والدتها في الحجر المنزلي

نشرت النجمة هيفاء وهبي فيديو برفقة والدتها وهما تمارسان الرياضة هذا الصباح بالقرب من مدخل منزلها في وسط بيروت.
ودعت هيفاء الجميع إلى ممارسة الرياضة مع الأهل خلال فترة الحجر المنزلي قائلة: "قوموا بممارسة الرياضة مع أهلكم خلال فترة #الحجرالمنزلي وارفعوا من مناعة جسدكم وجسدهم".
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