عمرو مصطفى : ” أغاني المهرجانات سبب غضب ربنا علينا “

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 05:55 مساءً - أجرى الفنان ” عمرو مصطفى ” لقاءا عبر تطبيق الاسكايب مع برنامج ” السفيرة عزيزة ” تحدث من خلاله عن أحدث أعماله الفنية أوبريت ” إنت أقوى ” .

فقال عمرو مصطفى إنه قرر تقديم هذا الأوبريت الغنائي لتوجيه رسالة إلى الإنسانية في العالم أجمع .. وإنه جارى ترجمة الأوبريت حاليا للعديد من اللغات .

وأشار عمرو إلى إنه عند التواصل مع عدد من المطربين للمشاركة في الأوبريت لم يترددوا ولو للحظة عن الغناء به .

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وأكد أن الذوق العام للجمهور سوف يتغير ويتطور للأفضل معلقا على أغاني المهرجانات قائلا : ” أعتقد إن إحنا مش هنرجع تاني للمهرجانات بعد الأزمة دي لأن كان فيها ألفاظ بذيئة كتير وده سبب غضب ربنا علينا ” .

وأضاف أن المهرجانات كانت تدخل إلى كل بيت وتدخل الألفاظ البذيئة إليها .. وناشد شركات الإنترنت وكل المؤسسات المسئولة منع نشر مثل تلك البذاءات .

يذكر أن أوبريت إنت أقوى من كلمات ” مدحت العدل ” وألحان ” عمرو مصطفى ” وتوزيع ” نادر حمدي ” وإخراج ” طارق العريان ” .