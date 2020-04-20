كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 05:55 مساءً - أجرى الفنان ” عمرو مصطفى ” لقاءا عبر تطبيق الاسكايب مع برنامج ” السفيرة عزيزة ” تحدث من خلاله عن أحدث أعماله الفنية أوبريت ” إنت أقوى ” .
فقال عمرو مصطفى إنه قرر تقديم هذا الأوبريت الغنائي لتوجيه رسالة إلى الإنسانية في العالم أجمع .. وإنه جارى ترجمة الأوبريت حاليا للعديد من اللغات .
وأشار عمرو إلى إنه عند التواصل مع عدد من المطربين للمشاركة في الأوبريت لم يترددوا ولو للحظة عن الغناء به .
وأكد أن الذوق العام للجمهور سوف يتغير ويتطور للأفضل معلقا على أغاني المهرجانات قائلا : ” أعتقد إن إحنا مش هنرجع تاني للمهرجانات بعد الأزمة دي لأن كان فيها ألفاظ بذيئة كتير وده سبب غضب ربنا علينا ” .
وأضاف أن المهرجانات كانت تدخل إلى كل بيت وتدخل الألفاظ البذيئة إليها .. وناشد شركات الإنترنت وكل المؤسسات المسئولة منع نشر مثل تلك البذاءات .
يذكر أن أوبريت إنت أقوى من كلمات ” مدحت العدل ” وألحان ” عمرو مصطفى ” وتوزيع ” نادر حمدي ” وإخراج ” طارق العريان ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو مصطفى : ” أغاني المهرجانات سبب غضب ربنا علينا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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