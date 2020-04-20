كارمن لبس تشتكي من أوضاعها المالية: أنا راح بلش جوع.. بدي آكل!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 05:55 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية “كارمن لبس”، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر” فاجأت به جمهورها ومتابعيها، حيث كانت تشتكي من غلاء المعيشة و وجهت حديثها لجمعية المصارف وأكدت أنها تعاني من الأسعار الجنونية في لبنان وسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطنين اللبنانين.

كما ناشدت لبس المسؤولين والمعنيين لحل أزمة الدولار التي يعاني منها جميع الذين يملكون حسابات بالدولار في البنوك .و حددت مبلغًا وقالت إنها لن تأخذ أقل منه لأن سعر صرف الدولار من 2900 ليرة و3000 ليرة وقالت: “بدي جزء من مصرياتي.. بدي آكل”.

وكتبت لبس تعليقًا علي هذا الفيديو :”عن جديد، قصتي أنا و البنك”.ودعت المتابعين لإعادة نشر المقطع



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ويُذكر أن أعلنت لبس خروج مسلسلها “2020” من الموسم الرمضاني القادم بسبب أزمة كورونا وغردت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” قائلة: “كتير كنت محمسة تشوفو دوري بمسلسل 2020،عقدّ ما زعلت بالأول وإنو مش رح ينعرض برمضان، عقدّ ما أنا مأكدة إنو كل تأخيرة وفيها خيرة، وإن شاء الله بينعرض بعد رمضان وهيك ناس أكتر بتقدر تشوفو.. معليش، بيستاهل النطرة”.

ويشارك الفنانة كارمن لبس بطولة مسلسل2020 نخبة من كبار النجوم مثل نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومجموعة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.