بفيديو مؤثر .. إبنة الفنان ” إبراهيم يسري ” تحيي ذكرى وفاته

كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 05:55 مساءً - نشرت ” هنا يسري ” إبنة الفنان المصري الراحل ” إبراهيم يسري ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تحيي من خلاله ذكرى وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا في 20 إبريل من عام 2015 عن عمر يناهز ال 65 عاما .

وتضمن مقطع الفيديو ظهور هنا من داخل منزلها وهي تغني أغنية لوالدها بعنوان ” مانتاش يعيد ” وهي تستعرض صورا لوالدها ولقطات جمعتها به .

والأغنية من كلمات وألحان وليد الليثي .. ومكس مودي منير .

وكتبت هنا في تعليقها على الفيديو : ” منتاش بعيد .. حبيبي يوم عيد ميلادك هو اليوم اللي انت مشيت فيه .. ٥ سنين بتوحشني فيهم كل يوم أكتر .. وحشتني .. وحشتني أوي يا أغلي حاجة في حياتي .. حتي نلتقي من جديد يا حبيب قلبي ” .

وكانت هنا يسري قد صرحت من قبل إنها ستحترف الغناء في الفترة المقبلة وتجهز لأغنية مع الفنانة ” سميرة سعيد ” .. كما احترف شقيقها محمد التمثيل وظهر في أكثر من عمل مثل مسلسل نصيبي وقسمتك 3 .