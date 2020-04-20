كتب امير فتحي في الاثنين 20 أبريل 2020 05:55 مساءً - أجرى الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس لقاءا عبر الإنترنت مع أبطال مسلسل ” ونسني ” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .
وهم كلا من الفنانين: محمود الليثي وأحمد سلطان وحازم إيهاب .. ومنتج العمل عادل المغربي .
ومازح عمرو أديب الفنان أحمد سلطان الذي ظهر وهو يعطس في بداية الفقرة فعلق قائلا : ” أنا شوفتك قبل الهوا كنت بتعطس يا أحمد .. مفيش عطس عندي هنا أينعم إحنا بعيد عن بعض لكن ممنوع العطس ” .
ليرد عليه سلطان وقال : ” أنا مش بعطس أنا كنت بهزر .. وبعدين هما معليين التكييف هنا .. متقلقش حتى لو عطست مش هتوصل عندك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب : ” أنا معنديش حد يعطس هنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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