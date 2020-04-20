حليمة بولند: الحجر علمني الطبخ والتقرب إلى الله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن أكثر الأشياء التي تعلمتها خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية الكويتية قالت، في حوارها مع قناة “سكوب” الإلكترونية، إن على رأس ما تعلمته في فترة الحجر هو مهارات الطبخ، مؤكدة أنها كانت لا تعلم كيف تطهو البيض، لكنها أصبحت الآن ماهرة في طهر الطعام.

وشددت على أن الفائدة لا تقتصر فقط على الطبخ، بل تعدت إلى الجانب الديني والإحساس بالنعم، لافتة إلى أنها خلال تلك الأيام تقربت من الله وشكرته على نعمه الكثيرة التي لم تكن تشعر بقيمتها من قبل.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو، كشفت من خلاله كيفية حماية نفسها وابنتيها من فيروس “كورونا”.

حليمة كشفت خلال مقطع الفيديو عن خلطة الاستحمام الخاصة بها لمواجهة هذا الفيروس، حيث ظهرت وهي تضيف أحد منتجات التعقيم إلى ماء حوض الاستحمام، بالإضافة إلى “ملح البحر”.

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الإعلامية الكويتية أضافت أنها وابنتيها يتناولن بعض الفيتامينات وخصوصاً الفيتامين C، وذلك في محاولة منها للوقاية من المرض.

يذكر أن حليمة بولند كانت قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها بـ “لوك” جديد، خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية.

الإعلامية الكويتية تألقت في الحفل بفستان طويل باللون السماوي، وظهرت بشعر قصير غيرت لونه إلى البني الفاتح، مما منحها إطلالة مختلفة، كما غير الماكياج من ملامحها.

حليمة نشرت مقطع فيديو أكدت خلاله أنها نفذت مكياجها بنفسها، وقامت بتصفيف شعرها القصير بنفسها دون الاستعانة بمصفف شعر أو خبير تجميل.