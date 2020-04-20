بعد أنباء ارتباطه والفنانة درة.. تعرف على رجل الأعمال هاني سعد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة التونسية درة العديد من التساؤلات حول ارتباطها عاطفيًا برجل الأعمال والمهندس المصري هاني سعد، وذلك بعد نشر صور تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتبادل التعليقات المعبرة عن الحب بينهما.

وعلى الرغم من انتشار صور درة برفقة رجل الأعمال هاني سعد، إلا أنهما لم يعلنا صراحة إلى الآن عن ارتباطهما رغم تعليقه لها على إحدى منشوراتها بقوله: «أحبك» مع رمز لقلب، واللافت أن درة حرصت على الرد عليه بتعليق بادلته فيه نفس الاعتراف، وكتبت: «أحبك أيضاً»، مع وضع نفس القلب.

ويرصد Gololy معلومات عن هاني سعد في السطور التالية:

- هاني سعد هو المدير التنفيذي لشركة “Hany Saad innovations”، ومهندس ديكور وتصميمات هندسية.

- ظهرت درة للمرة الأولى مع هاني سعد في الاحتفال بعيد ميلادها بحضور الملياردير نجيب ساويرس والنجمة يسرا، ثم ظهرت معه مجددا منتصف شهر مارس الماضي في عدة لقطات من داخل سيارته.

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- يعد هاني سعد من أشهر مصممي المعمار في مصر.

- بدأ هاني سعد رحلته العملية منذ 14 عام، ومن التصميمات الخاصة به “قطامية هايتس”.

- هاني سعد هو صاحب مبدأ ونظرية إن مهمة مهندس الديكور والمصمم في الأساس هي توفير الراحة والهدوء لأصحاب البيت، من خلال جميع الأشكال الجمالية والوظيفية التي تناسب طبائعهم وشخصياتهم.

- من متابعي هاني سعد من الفنانين أمير كرارة و حلا شيحة.

هاني ظهر في محيط درة القريب لأول مرة علناً في عيد ميلادها الأخير، ثم بداً تنتشر صورهما معاً منتصف الشهر الماضي من مناسبات مختلفة، ونزهات جمعتهما، حتى أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أنهما كانا بصدد الإعلان الرسمي عن ارتباطهما، إلا أن جائحة كورونا أجلت هذا الاحتفال.