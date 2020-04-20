بثينة الرئيسي تفجع بوفاة خالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي بوفاة خالها، وأعلنت هذا الخبر الحزين لجمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

بثينة نعت خالها، بقولها: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وطالبت جمهورها بالدعاء لخالها الراحل، حيث قالت: “خالي في ذمة الله.. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وارحمه برحمتك الواسعة.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

ودعت لوالدتها أن يصبر الله قلبها، معبرة عن حزنها لعدم تواجدها بجوارها بسبب توقف حركة الطيران في البلاد، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة اليمنية قالت: “يارب صبر قلب أمي يا ليتني معها الحين.. ما أقدر لا أسافر ولا أكون جنبها”، وتلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من متابعيها.

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يذكر الفنانة العمانية بثينة الرئيسي تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “محمد علي رود”، ويشارك في بطولته كل من سعد الفرج، محمد المنصور، حسين المهدي، جاسم النبهان، خالد أمين، عبدالله بهمن، سعاد سليمان، حصة النبهان، فاطمة الطباخ، والمسلسل تأليف محمد أنور محمد، وإخراج مناف عبدال.

وكانت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي قد وجهت مؤخرا تحية للأمهات، في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “تحية للأمهات الرائعات المبدعات انتوا الأقوى بهالأزمة.. اللي فاتحين البيت مطعم وفندق وملعب وراحة واستجمام لجميع أفراد العائلة.. إنتي الجندي المجهول بكل الأزمات”.

وأضافت: “إنتي الأمان الوحيد بظل كل الخوف اللي بره البيت.. إنتي ما يطلبه الجمهور.. كل يوم وكل ساعة.. الصبح والمسا.. إنتي الجواب لكل سؤال بينسأل بالبيت.. ماما شنو غدانا.. ماما وين لعبتي.. ماما زهقت.. ماما جعت.. ماما اعمليلنا.. وكلها أسئلة وطلبات جوابها عندك”.

وتابعت: “الله يعطيكي ألف عافية.. الله يباركلك بصحتك وعقلك وروحك.. إشحني حالك كل يوم بنص ساعة لك لحالك عشان تقدري تكملي.. ما تزعلي نفسك ولا تعصبي وتذكري برغم كل التعب إنتي الأهم إنتي خط الدفاع الأول بكل بيت وبكل زاوية.. الله يقويكي ويقوينا جميعاً.. تحية لكل الأمهات”.

وتحدثت عن والدتها، بقولها: “صج إني بعيده عنها.. ما شفتها من ثلاث شهور بسبب الشغل وظروف الأزمه بس قلبي وروحي وعقلي معاها.. بس شكراً للتكنولوجيا الي تخليني اكحل عيني بشوفتها كل يوم”.