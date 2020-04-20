محمد منير: حظي إني زملكاوي وعصبي و«قليل الآداب» ساعات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد منير، عن عشقه لكرة القدم، وانضمامه لنادي الزمالك، وتعليق على جائحة فيروس كورونا.

محمد منير، تحدث خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “زملكاوي”، مع طارق يحيي، والمذاع عبر فضائية الزمالك، عن حبه لإسماعيل يوسف، ضيف الحلقة وتقديره لعلاقتهما الشخصية.

كشف محمد منير عن ثقته في خروج مصر قريبًا من محنة جائحة كورونا، وعودة الحياة الطبيعية من جديد إلى البيوت، قائلا إن التاريخ يشهد على تجاوز المصريين للعديد من الأمراض والأوبئة.

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و أضاف أنه يعتز بطارق يحيى مقدم البرنامج، الذي كان لاعبًا بارعًا وأنجب فنان مبدع هو الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، واتفق على مقابلته مع إسماعيل يوسف.

كما تحدث محمد منير عن تشجيعه لفريق الزمالك، قائلا: “حظي طلعت زملكاوي أعمل إيه؟”، موضحًا أن أسرته أهدت إلى نادي الزمالك 18 مشجعًا، وأنه حاول جعلهم من مشجعي الأهلي لكنه لم ينجح، وأن عائلته بأكملها سعيدة بتشجيع القلعة البيضاء.

وتابع، أنه كان يعيش أجواء عصيبة للزمالك خلال شهر فبراير، بسبب منافسة الفريق على عدد من البطولات، خاصة أنه يفقد السيطرة على أعصابه أثناء المباريات مشجع “عصبي وقليل الأدب ساعات”، كما تطرق إلى علاقته بقائد الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا المعروف عنه حبه الشديد لمحمد منير والحرص على حضور حفلاته، قائلا: “شيكابالا مابيسمعش كلامي”، متوعدًا اللاعب بالعقاب حين يلتقي به.

وشارك محمد منير مؤخرًا في أوبريت غنائي يحمل اسم “أنت أقوى”، برفقة عدد من النجوم ومنهم الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان التونسي صابر الرباعي، والفنان اللبناني وائل جسار، والفنانة البنانية كارول سماحة، والفنان تامر حسني، والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.