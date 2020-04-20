ليلى علوي تهنئ متابعيها بشم النسيم وتدعوهم للاحتفال بالمنزل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي، على تهنئة جمهورها بعيد شم النسيم واذي يوافق الاثنين 20 إبريل، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ليلى علوي، نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان أبيض، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يلا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة وبلاش نعرض نفسنا للخطر بخروجنا في وسط تجمعات، كل سنة وأنتم طيبين وكل عيد شم نسيم وأنتم مع اللي بتحبوهم”.

ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو العمل الذي تعود به للسينما منذ آخر أعمالها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من أجل تحقيق أهدافهم.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنان خالد الصاوي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.