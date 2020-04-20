بيان رسمي يضع خالد النبوي في موقف محرج أمام تهديده بالاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «لما كنا صغيرين» بياناً رسمياً رداً على البيان الذي اصدره الفنان المصري خالد النبوي، والذي اعرب فيه عن تضرره البالغ من البوسترات الدعائية للعمل، والتي تصدرت فيها بطلة المسلسل، الفنانة المصرية ريهام حجاج الصورة، وخلفها النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، حتى أن النبوي هدد باعتزال الفن إذا لم يتم تصحيح الوضع.

شركة art makers لصاحبها المنتج أحمد عبدالعاطي، انهت الأزمة بطرح البوستر الرسمي للعمل، وظهر فيه النبوي وحميدة يجلسان على كراسي في الصدارة، بينما تتوسطهما وفي الخلف قليلًا ريهام حجاج، وباقي فريق العمل، إلا أن الشركة المنتجة قررت توضيح الأمر للرأي العام ببيان رسمي، وضعت من خلاله النبوي في موقف محرج.

البيان أكد أن خالد النبوي كان على علم مسبق بأن المسلسل تم التجهيز له خصيصاً لريهام حجاج، حتى أنه تقاضى أجراً عالياً عم العمل، وذلك بحسب البيان الذي جاء فيه:

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«تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة art makers على مسلسل (لما كنا صغيرين) بتاريخ 28 /1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد في المسلسل الذي يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تمامًا بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75 % من مستحقاته وتم إخطار نقيب الممثلين بهذا».

وتابع: «ونظرًا لاحترام شركة art makers تعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي وأن تتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم الكبير محمود حميدة والنجم الكبير خالد النبوي، والشركة ستظل دائمًا تحترم جميع تعاقداتها مع جميع الفنانين ولكم كل الاحترام والتقدير».

يُذكر أن مسلسل «لما كنا صغيرين» تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك ريهام والنبوي وحميدة في بطولته أمام كريم قاسم، نسرين إمام، محمود حجازي، وغيرهم.