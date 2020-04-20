ثلاث مسلسلات لبنانية على قناة عربية في شهر الصوم

تستعد قناة Bein دراما لعرض مجموعة من أهم المسلسلات العربية خلال شهر رمضان المبارك. وقد اختارت القناة القطرية ان تُزين باقة المسلسلات عندها بثلاث أعمال درامية لبنانية 100% وهي: “غربة”، بالقلب”، “لو ما التقينا”.

المسلسلات اللبنانية الثلاث تضم باقة كبيرة من أهم الممثلين اللبنانيين الذين بدأوا بالترويج للأعمال عبر حساباتهم على مواقع التواصل، حيث حثوا الجمهور على مشاهدة الدراما اللبنانية في شهر الصوم.

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–مسلسل الاول هو “لو ما التقينا” تم تصويره في مناطق لبنانية مختلفة من الشمال حتى الجنوب. وهو من بطولة يوسف الخال، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية. كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها وقد خُصص لهذا العمل كلفة إنتاجية ضخم.

–مسلسل الثاني هو “بالقلب” تم تصويره في لبنان، قصة سيناريو وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، الين لحود، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا وغيره.

–اما المسلسل الثالث هو “غربة” للكاتبة ماغي بقاعي والمخرجة ليليان بستاني، من بطولة كارلوس عازار، وسام حنا، فرح بيطار، اسعد رشدان، سامي ابو حمدان، رالف معتوق، يمنى ابو حنا، جمال حمدان، صولانج تراك، طوني عاد، بولين حداد، ميشال ابي هاشم، كميل يوسف،جومانا شمعون، كارين سلامه، شادي ريشا، سينتيا زينون، مايا سبعلي، ضحى حرب، رولى واكد، محمود كركي وغيرهم. انتاج “افكار بروداكشن”، ليليان بستاني وشريكها مطانيوس ابي حاتم.