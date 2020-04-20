أصلي آنفر "منحوسة في الحب".. حبيبها الجديد خانها مع متحولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمض يوم واحد على كشف صحيفة تركية عن دخول الفنانة أصلي آنفر بعلاقة حب جديدة مع لاعب كرة السلة التركي المعتزل كرم تونتشري، حتى صُدم جمهور الفنانة بخبر سيئ لم يكن بالحسبان.

فبعدما انهالت التهاني على الفنانة بسبب علاقتها الجديدة وعبر الجمهور عن فرحته بهذا الخبر، يبدو أن انتشار أمر العلاقة كان سببًا بفضح سر خطير عن كرم، حيث قامت المتحولة جنسيا "بيرين جوناي" بنشر محادثة جمعتها بكرم، لتؤكد من خلالها خيانة الأخير للفنانة التركية.

جاء تصرف بيرين هذا ردًا على أخبار العلاقة ونوعا من الإعلان عن تعرضها (هي/ هو) للخيانة أيضًا من قبل لاعب كرة السلة السابق.

وحتى هذه اللحظة، ما تزال الفنانة التركية في حالة صمت، فيما عبر جمهورها عن حزنه الشديد بسبب حظ أصلي السيئ في الحب كما علق بأن الفنانة كانت قد انفصلت عن الفنان مراد بوز بعد علاقة حب استمرت سنوات.

وتمنى الجمهور أن تعود آنفر نجمة مسلسل عروس إسطنبول إلى حبيبها السابق مراد بوز بالرغم من كثرة انفصالاتهما خاصة أن كلا منهما دخل في أكثر من علاقة بعد انفصالهما الذي وقع منذ ما يقارب الـ6 أشهر لكن لم ينجحا.

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وكان للجمهور العربي دوره بالتعليق على هذا الأمر وحياة أصلي آنفر، إذ وصفوها بـ"المنحوسة" فيما علق البعض بسخرية أن المشكلة قد تكون منها.

يُشار إلى أن الفنانة التركية سبق وأن تزوجت من بيركان سوكولو في الـ 13 من يوليو 2012، وأعلنت طلاقها في بيان أدلى به محاميها في الـ 27 من أغسطس 2015.

وفي عيد ميلادها أعلن المغني الوسيم مراد بوز حبه لها عبر أغنية وبعدها في برنامج بياز شو قد أعلن حبه قائلا (الحب ليس فيه خيارات انا عاشق جدا) وقد جمعهما فيلم "أخي أنا" الذي تم عرضه في شاشات السينما يوم الـ 15 من يناير 2016 وشهدت علاقتهما الكثير من المشاكل وانتهت بشكل نهائي قبل أشهر.

وحققت آنفر شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب دورها في مسلسل "عروس إسطنبول" .