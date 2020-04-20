أفخاي أدرعي يشيد بتصريحات حياة الفهد حول "أم هارون".. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، مع الضجة التي أحدثها مسلسل "أم هارون" الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، وسيعرض في شهر رمضان وسط مطالبات بمنعه بسبب الفكرة العامة للمسلسل التي تتعلق باليهود في المنطقة.

وأشاد أدرعي بتصريحات حياة الفهد في دفاعها عن المسلسل عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.

وكتبت :" لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة.״

وقبل ذلك خرجت حياة الفهد عن صمتها ودافعت عن قصة مسلسل "أم هارون"، كما أعربت عن استغرابها من الضجة والانتقادات التي يتعرض لها العمل الدرامي قبل عرضه.

وأكدت الفهد أن المسلسل لا يعدّ سياسيًا بحتًا، وإن كان فيه بعض الخطوط، كما أنه لا يتناول العدو الصهيوني وممارساته المرفوضة من الجميع وفق قولها، ووصفت العمل بأنه مجازفة.

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وأوضحت الفنانة الكويتية أن "أحداث المسلسل بالكامل تدور قبل عام 1948 بسنوات كثيرة، حيث كان اليهود في هذه الفترة متواجدين في جميع البلاد العربية في فلسطين ومصر والكويت واليمن والعراق ودول أخرى وكانت توجد حالة من التعايش بينهم وبين شعوب هذه الدول، وكانت لديهم تجارة رائجة، والتاريخ شاهد على ذلك، ولا نستطيع أن ننكر تواجدهم، فهم أصحاب رسالة سماوية، ولهم كتابهم المقدس وهو "التوراة"، مثلهم مثل المسلمين والمسيحيين، فهل الذين اعترضوا على العمل قبل عرضه يعتقدون أن العالم لم يكن به يهود في هذه الفترة؟!".

وبينت حياة الفهد لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن مسلسل "أم هارون" لا يتحدث بشكل عام عن مكان بعينه، ولم يذكر البلد الذي تدور حوله الأحداث.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وفق المعلومات، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وعبد المحسن النمر، وفاطمة الصفي، وفؤاد علي، ومحمد العلوي، وروان مهدي، وآلاء الهندي، ونواف نجم، وفرح الصراف، وإلهام علي، وآلاء شاكر، وماجد الجسمي، وأمل محمد.

وقوبل المسلسل الخليجي "أم هارون"، بعاصفة من الانتقادات الحادة، منذ عرض البرومو الخاص به قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف عرض المسلسل، بعد اتهامهم له بالتطبيع مع إسرائيل.