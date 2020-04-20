محمد علي يطرح «الحياة رحلة » في رمضان

انتهي المطرب الشاب محمد علي، من تسجيل أغنية دينية جديدة بعنوان " الحياة رحلة"، استعدادا لطرحها أول أيام شهر رمضان المقبل، وهي من كلمات الشاعر محمد بغدادي وألحان وتوزيع لطفي أباظة.

" الحياة رحلة"هى الأغنية الدينية الثانية للمطرب محمد علي والتي من المقرر طرحها قريبا، حيث سبق وقدم أغنية من ألحانه بعنوان" يا رحيم"، ومن كلمات أدهم بدوي وتوزيع بيدو الآرتيست وقد لاقت استحسان الكثيرين.

يذكر أن محمد علي هو مطرب وملحن مصري تخرج في المعهد العالى للموسيقى العربية عام 2016، وخلال دراسته أسس فرقته "بيانولا"، وكانت أولى حفلات الفرقة في ساقية الصاوي عام 2011، كما تم تكريم الفرقة عام 2015 من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن على هامش مشاركته في مهرجان بيت جالا للثقافة والفنون، كما أن "علي" يعمل حاليًا مطربًا بدار الأوبرا المصرية.

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