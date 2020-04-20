القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها بفيديو احتفالا بشم النسيم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وقالت رانيا فريد شوقي: "كل سنه و انتم طيبين يارب كل حبايبكم و أسرتكم بخير و ربنا يزيل الغمه و ان شاء الله تكون سنه حلوه و جميله و رمضان يدخل علينا بالبركه و الخير و كل حاجه حلوه جاءت تعليقات كالاتي:

وانتي طيبه وجميله علطول يارب يزيل الغمه و نفرح في رمضان رينا يسعدك يارب" Advertisements يذكر أن شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني. ومسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى. قد يهمك أيضا: رانيا فريد شوقي تُؤكد أنّ "قوت القلوب" مُختلف رانيا فريد شوقي تكشف سبب تعنيف والدها لها أمام أحد الصحافيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تهنئ جمهورها بشم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.