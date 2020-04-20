بالماسك..هكذا ظهرت جيسيكا البا مع ابنتها في بيفرلي هيلز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جيسيكا البا التى تبلغ من العمر 38 عاما خلال الساعات الماضية أثناء تجولها في شوارع "بيفرلي هيلز"، وذلك بصحبة ابنتها الصغيرة، حيث ظهر الثنائي أثناء ارتداءهما الماسك في محاولة للوقاية من فيروس كورونا الذى تسبب في شلل الحياة علي مستوي العالم مؤخراً في مختلف المجالات.

البا على جانب آخر انشغلت النجمة جيسيكا البا خلال الفترة الأخيرة بالترويج لعلامتها التجارية علي مستوي الماكياج والتي استفادت منها إلي حد كبير حيث تسعي بانتشار هائل وتستفيد منها بأرباح كبيرة، بسبب شعبيتها الكبيرة علي مستوي العالم. Advertisements حيث تحظي النجمة جيسيكا البا بنجومية كبيرة علي مدار الـ 20 سنة الأخيرة منذ بزوغ نجمها في عالم أفلام هوليوود، الأمرالذى لم يؤثرعليها بعدما ابتعدت لسنوات لم تتأثر خلالها بسبب الشعبية التي حققتها قبل سنوات بفضل مجموعة من أهم الأعمال التي قامت ببطولتها مما ساهم في نجوميتها، لتنطلق في عالم المكياج والأزياء ويصبح لها علامات تجارية تسعي للاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة مثلما يظهر من فترة لأخري أثناء الترويج لتلك العلامات عبر حساباتها علي السوشيال ميديا المتعددة وتحديداً انستجرام.

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