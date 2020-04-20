شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من مسلسلها الجديد.. زينة تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة زينة ، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، من مسلسلها الجديد جمع سالم المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، للتهنئة بأعياد شم النسيم.

وسرعان ما حصدت النجمة الكثير من الاعجابات والتعليقات، واستقبلت زينة الكثير من التهنئات على صورتها التي ظهرت فيها وهي ترتدي ملابسها باللون الأسود.

وعلى سياق متصل، قرر فريق عمل المسلسل الاستعانة بوحدة تصوير إضافية تقودها المخرجة رشا الكردى، لسرعة الانتهاء من التصويرالمسلسل واللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان وتدور الأحداث فى سياق درامى اجتماعى حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.