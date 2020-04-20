شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشي كورونا..مهرجان فينسيا يعلن إنطلاق النسخة ال ٧٧ سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرتو سيكوتو رئيس بينالي البندقية المنظم للمهرجان فينسيا في إيطاليا خلال مقابلة اليوم الاثنين مع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA أنه تم تأكيد تواريخ إطلاق النسخة ال٧٧ للمهرجان في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل

وفي سياق متصل أعلن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام فى ورشة فاينال كات فينيسيا، حيث يستمر فى تقديم الجوائز للمشروعات العربية مهرجان الجونة السينمائى وإحدى الشركات الخاصة، الشريكان فى مركز السينما العربية.

كما أنها السنة الرابعة التى يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهى دعم مادى بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز فى منصة الجونة السينمائية،

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مهرجان الجونة السينمائى، يقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية فى المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتينى العربى المشترك وملتقى بيروت السينمائى، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

ورشة فاينال كات فينيسيا فى نسختها الثامنة تدعم الأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التى تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجى المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها فى مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائى، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.