شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بشم النسيم فى المنازل.. ويرفعون شعار "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن اليوم بعيد شم النسيم، متمنين أن ينتهى وباء كورونا عن قريب وتعود الحياة مجددا، خاصة أن هذا العام الكل يحتفل في المنازل بسبب فيروس كورونا وخوفا من انتقال الفيروس، وحرصوا على تهنئة جمهورهم مرفق بهشتاج " خليك في البيت".

حيث كتبت النجمة يسرا، قائلة:"كل سنة وانتم طيبين خليك في البيت"، وقالت الفنانة شيرين رضا،" كل سنة واحنا كلنا طيبين يا مصريين شم النسيم"، أما النجمة الكبيرة إسعاد يونس، قالت: كل سنة و انتم طيبين".

فيما قالت الفنانة لطيفه،" كل سنه وانتم طيبين كل شم نسيم و كلنا بخير و امن و امان و سلام"، أما الفنانة سوسن بدر، كتبت قائلة:" كل سنة و كل أقباط مصر و المصريين بصحة و سلامة".

وكتب النجم تامر حسنى ، قائلا:" كل سنه و كل اخواتنا و كلنا طيبين بمناسبه عيد القيامة المجيد و أعياد شم النسيم و يارب يجعل كل أيامنا أعياد و فرح و سلام و ايد واحده"

كما شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها بفيديو احتفالا بشم النسيم وقالت رانيا فريد شوقي: "كل سنه و انتم طيبين يارب كل حبايبكم و أسرتكم بخير و ربنا يزيل الغمه و ان شاء الله تكون سنه حلوه و جميله و رمضان يدخل علينا بالبركه و الخير و كل حاجه حلوه".

كما احتفلت النجمة الكبيرة صفية العمرى بشم النسيم، متمنية أن ينتهى الوباء قريبا، وكتبت صفية عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل عام و أنتم بخير بمناسبة أعياد شم النسيم و أن شاء الله نحتفل قريبا بانتهاء الوباء و نعود للحياة مجددا".

كما احتفلت النجمة ليلى علوى بشم النسيم، موجها رسالة لجمهورها بضرورة الاحتفال في البيت و عدم الخروج و تعريض حياتهم للخطر، ونشرت ليلى علوى، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت عليها قائلة:" عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يلا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة وبلاش نعرض نفسنا للخطر بخروجنا في وسط تجمعات، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد شم نسيم وانتوا مع اللي بتحبوهم".



إسعاد يونس

Advertisements



بشرى



تامر حسنى



سوسن بدر



شيرين رضا



صفية العمرى



لطيفه



ليلى علوى