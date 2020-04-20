شكرا لقرائتكم خبر عن فستان باللون البرتقالى وحكمة جديدة..نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة نوال الزغبي، الأنظارلها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي فستان باللون البرتقالي، وكتبت "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفه".

وسرعان ما حصدت النجمة آلاف اللايكات على الصورة التي نشرتها منذ قليل، وكان في مقدمة التعليقات النجمة غادة عبد الرازق.

واستعادت النجمة اللبنانية، منذأايام ذكرياتها مع تصوير فيديو كليب أغنيتها "الجمال ليه ناسى" التى طرحتها العام الماضى، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، فيديو يوضح عمليات تجهيزها قبل التصوير ووضع المكياج.

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