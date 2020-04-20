شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكسر القواعد وتستبدل الفسيخ والرنجة بالبطيخ والجبنة فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة وفاء عامر الاحتفال بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، كعادة المصريين التي لا يختلف عنها الفنانين والفنانات، ولكن هذه المرة قررت وفاء عامر إن تستبدل الفسيخ والرنجة بوجبة بطيخ وجبنة كنوع من التغيير والاختلاف.

وظهرت خلال فيديو خاص لليوم السابع، أثناء تقطيعها للبطيخة، وداعبت جمهورها بشكل كوميدي أثناء شرح كيفية تناولها سواء من قشرتها أو بالشوكة والسكين، لتختتم الفيديو بتناول قطعة من البطيخ وهنأت جمهورها قائلة، كل عام وانتم بخير.

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وتشارك وفاء عامرفى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت الماضى، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجرعفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.