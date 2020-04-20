شكرا لقرائتكم خبر عن تلوين بيض وشوى دجاج.. ساندى تحتفل بعيد شم النسيم مع ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة ساندى، بعيد شم النسيم وأعياد الربيع بحديقة منزلها، بصحبة نجلها "راين" ودعت إحدى صديقاتها المقربين لها للاحتفال معها بهذه المناسبة والتي سيطرت عليهم البهجة والسعادة دون الخروج من المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وهنأت المطربة ساندى جمهورها خلال فيديو خاص لليوم السابع، بحلول أعياد الربيع، وشاركتهم طقوس احتفالها بعيد شم النسيم أثناء تلوين البيض والرسومات، بالإضافة الى شوى الدجاج، واللعب مع نجلها في حديقة المنزل.

وكانت المطربة ساندى طرحت ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذى يضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى هى مشاركتها فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.