شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عطية يستعد لطرح أغنية "حافظك عن غايب" للمسلسل اللبنانى الساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى جوزيف عطية، لطرح أغنيته الجديدة "حافظك عن غايب"، فى السابعة مساء الليلة، وهى من كلمات الشاعر الغنائى على المولى، ألحان فادى ماردينى.





وتأتى الأغنية ضمن أغنيتين، سيقوم عطية بغنائهما للمسلسل اللبنانى الساحر، للنجم عابد فهد ويشاركه البطولة ستيفانى صليبا، عبد الهادى الصباغ، رنين مطر، رشا بلال وغيرهم من الممثلين، من تأليف سلام كسيرى، سيناريو وحوار حازم سليمان، إخراج محمد لطفى وعامر فهد، ومن المقرر أن يتم عرضه فى موسم دراما رمضان 2020 فى لبنان.





ويستعد جوزيف عطية أيضا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، والأغنية مزيج بين الجو الرومانسى والراقص، وهى من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدى وتوزيع عمر صباغ.

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من ناحية أخرى شارك جوزيف مؤخراً فى عيد الحب بحفل غنائى فى مهرجان السعادة بالإمارات، وقدم جوزيف خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة منها: "غلطة تانى، ما بستغنى، أوقات، شو حلوة، انتهى موضوعنا، أنت الليالى، الشمالى، تغيرى"، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها الأيام الماضية، والتى توزّعت ما بين، سوريا فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ولبنان، والأردن، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره.

المطرب اللبنانى جوزيف عطية خرج نجمًا من برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث، وعاد إليه فى الموسم 11 ليقف على مسرحه ويغنى وسط طلابه الذى كان بجوارهم فى يوم من الأيام، وهو صاحب أشهر أغنية وطنية لبنانية فى السنوات الأخيرة وهى "لبنان راح ترجع".

أما عن آخر أعمال جوزيف كليب أغنية "غزالة" من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامى شلهوب، وتم تسجيلها فى ستديو رالف سليمان، وتقول كلمات الأغنية: "ويلى ويلى شو اللى صار حبها ساكن ببالي، عقلى عقلى منى طار، من لما شفتا قبالى، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدى عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا".