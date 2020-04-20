شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تشارك المصريين احتفالات رمضان وعيد القيامة من شبرا إلى السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشركة تفاعلا منها مع احتفال جموع المواطنين بعيد القيامة وحلول شهر رمضان المعظم تقوم الشركة وبالتنسيق مع محافظة القاهرة بتسيير قافلة سيارات إلى منطقتى شبرا والسيدة زينب وذلك لتعليق زينة رمضان وتنظيف الشوارع توزيع أعلام على المواطنين.

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ويصاحب القافلة موسيقى ومنشدين ويأتى هذا استكمالا لما بدأته الشركة من تسيير قوافل إلى محافظات مصر المختلفة لمشاركة المواطنين تقديم الشكر للقطاع الطبى فى مصر.

وأضاف "صالح" أن مجلس ادارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى حريص على المشاركة فى أعمال مجتمعية تنعكس ايجابا على الروح المعنوية للمواطنين أثناء فترة الحظر ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.