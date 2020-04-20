شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مهرجان كان السينمائي تعلن عن إقامة Marché du Film على الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 الذي تم الغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ، أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذي عادة يقام علي هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 الي 26 يونيو لإقامته علي الانترنت وذلك لدعم المهنيين في صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمي من إدارة المهرجان.

ففي هذه الأوقات الصعبة التي يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفي وجهات النظر الهشة التي تتشكل لعالم السينما ، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان في هذا التوقيت الصعب.

قال تيري فريمو، المفوض العام للمهرجان : "لا أحد يعرف ما اذا كان الجزء الثاني من العام سيتعدل الوضع وما إذا كان من الممكن تنظيم الأحداث السينمائية الكبرى مرة أخرى، بما في ذلك مهرجان كان السينمائي في عام 2020" ، لكن تم تغير صيغه الفعاليات لهذا العام بالذات ، ففي مبادرة أولى سيكون " Marché du Film "عبر الإنترنت وأطلقها جيروم بيلارد، نائب مدير سوق أفلام المهرجان، ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا النوع الجديد من الأسواق بشكل منسق وبمشاركة العديد من المهنيين من جميع أنحاء العالم ".

و استكمل قائلا : " لذلك ، أعلن مهرجان كان السينمائي عن إطلاق Marché du Film Online ، وهو سوق عبر الإنترنت تم إنشاؤه بهدف دعم صناعة السينما الدولية ومساعدة المحترفين. وسيعقد في الفترة من 22 إلى 26 يونيو " .

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يذكر أن " Marché du Film " أكبر تجمع دولي لمحترفي الأفلام في العالم ففي العام الماضي شارك به 12،527 من 151 دولة ، إضافة الي إقامة عروض عالمية أولي و عروض خاصة .