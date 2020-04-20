شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن أوبريت أنت أقوى: تشرفت بمشاركة كل النجوم الكبار وجميع صناع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بالمشاركة فى أوبريت "أنت أقوى"، الذى طرح مؤخرا وشارك فيه مجموعة من عمالقة الفن والغناء المصريين والعرب، لبث رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

نشر حسنى، الجزء الخاص به فى الأوبريت، عبر حسابه على انستجرام، صحبه بتعليق: "تشرفت بمشاركة كل النجوم الكبار وجميع صناع العمل، إن شاء الله تعجبكم".

ويشارك فى غناء أوبريت "انت أقوى" الكينج محمد منير، نجم الجيل تامر حسنى، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، و يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ عدة أيام، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.

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كما كشف العدل عن كواليس مشاركة الكينج محمد منير، قائلاً "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانين وكان من نصيبى إنى أكلم محمد منير وده من حظى السعيد لأنه عشرة عمرى"، كاشفاً أنه منذ الوهلة الأولى لمهاتفته للكينج محمد منير قال لى "أنا معاكم"، رغم أنه لم يشارك فى أوبريتات جماعية لكنه قرر فوراً بلا تردد المشاركة.