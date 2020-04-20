شكرا لقرائتكم خبر عن يخلق من الشبه 40.. فتاة روسية تثير الاستغراب للتشابه مع إيميليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت فتاة روسية تدعي " يوليا كوروبيتسينا " الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي للشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية إيمليا كلارك بطلة مسلسل لعبة العروش الشهير، حيث أظهرت بعض الصور المتداولة لها تشابه كبير بينهما.

وكانت ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game Of Thrones، وحيدة فى شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارة التزاما بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر، الذى فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، وظهرت كلارك وهى تسير بمفردها بصحبة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.

وكانت ابتكرت النجمة العالمية إيميليا كلارك طريقة جديدة لحث جمهورها للتبرع لضحايا فيروس كورونا، حيث طالبتهم للتبرع لصندوق الإغاثة الخاص لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى، فى مقابل تناول العشاء معها عبر الفيديو كول.

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ونشرت إيميليا كلارك مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" تقول به إنها تدعو 12 متبرعا لعشاء فاخر من خلال مكالمة فيديو، وقالت "سنقوم بطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا، سنناقش الكثير من الأشياء.. العزلة والخوف وأيضًا مقاطع الفيديو المضحكة"، لافتة إلى أنها لا تستطيع الطهي لذا سيكون الأمر ممتعا.

وأشارت كلارك إلى أن الأموال التي يتم جمعها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى يعيش نجوم هوليوود وشركات الإنتاج معاناة بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، ما أدى إلى تأجيل عرض مجموعة من أشهر الأفلام، التى كان مقرر عرضها خلال أيام، لكن مع تزايد المخاوف الصحية في شتى أرجاء العالم جراء تفشي الفيروس القاتل، تم تأجيل عرض هذه الأفلام بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان تجمع منعا لتفشي عدوى كورونا.