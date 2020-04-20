شكرا لقرائتكم خبر عن ميلي بوبي براون تخطف الانظار بالترويج لماركتها العالمية فى جلسة جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية ميلي بوبي براون، صاحبة شخصية Eleven في المسلسل الشهيرة Stranger Things، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها وهي تسوق للماركة العالمية الخاصة بها في خطوط انتاج الملابس والاكسسوارات.

ونشرت النجمة الشهيرة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتخطف الانظار بعد غياب فترة طويلة عن المشاركة بصور لها من ماركتها الخاصة.

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وعلى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الفنتازيا والخيال Stranger Things، منذ أيام، الملامح الأولى للموسم الرابع والجديد من السلسلة الشهيرة، المقرر طرحه نهاية الشهر المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأخير الذي عرض في مايو الماضي.

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.