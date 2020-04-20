شكرا لقرائتكم خبر عن الفسيخ في السينما والدراما..من سعاد حسنى لأحمد حلمى ومشهد محمد صبحى فى ونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما السينما المصرية سباقة فلا تترك حدث أو مناسبة إلا وتتناوله إما بتعمق أو بشكل سريع وفيما يخص عيد شم النسيم والفسيخ والرنجة فهناك الكثير من الأفلام التي تناولت ذلك ونرصد اليوم في عيد شم النسيم بعضها ..

ظهرت الأكلات المصرية الفرعونية الشهيرة المرتبطة بشم النسيم وهي الفسيخ والرنجة والبصل فى أكثر من فيلم مصري من أفلام السينما المصرية ومع بداية السينما قدم المخرج الشهير توجو مزراحى مشهدا فى فيلمه "العز بهدلة" عام 1937 والذى قام ببطولته شالوم وأحمد الحداد وزوز لبيب.



مشهد احمد حلمي الشهير في عسل اسود

فى فيلم "هى فوضى" للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر مشهد معبر جدا عن شم النسيم بما يحمله من مظاهر الأكل وتلوين البيض والفسيخ والرنجة والبصل والمراجيح، وكل مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في الاحياء الشعبية والأماكن العامة والمتنزهات.



سعاد حسني في اميرة حبي انا

فيلم آخر تناول مظاهر الاحتفال والأكل في الحدائق العامة في مشهد جميعنا نتذكره من فيلم "كلمني شكرا" والذي ظهرت فيه الاسرة بالكامل مفترشة الارض وتتناول الاكلات المشهورة في ذلك اليوم وجمع المشهد الفنان عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وداليا ابراهيم وصبري فواز وشويكار.



محمود المليجي ياكل رنجة

ولكن المشهد الأهم من وجهة نظري والذي تعمق في مظاهر تلك الأكلة الشهيرة كان من فيلم " عسل اسود " للنجم أحمد حلمي، وهو مشهد عائلة إدوارد، وهى تتناول الفسيخ والرنجة فى الحدائق، احتفالا بشم النسيم، وظهر النجم أحمد حلمى بأحد المشاهد، وهو يحتفل مع أصدقائه وجيرانه بعيد شم النسيم وسط الطبيعة، حيث تناول الفسيخ، وقال جملة شهيرة له: “أحلى حاجة فيه ريحته” هى الجملة الشهيرة فى هذا المشهد.

هناك أفلام أخري تناولت مظاهر الاحتفال بعيدا عن الاكلات منها فيلم " الأنثي " عام 1985 وهو من بطولة حسين فهمى وليلى علوى وفاروق الفيشاوى وصلاح ذو الفقار وميمي جمال وأمينة رزق ومن إخراج حسين الوكيل وقدم في الفيلم مشهد ليلة شم النسيم فى بور سعيد.

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ومن الأفلام الاكثر شهرة فيلم " أميرة حبي انا " الذي غنت فيه النجمة سعاد حسني أغنيتها الشهيرة " الدنيا ربيع " التي مازالت الاغنية الاشهر في هذا الموسم.

وبعيدا عن السينما قدم الفنان محمد صبحي طقوس الاحتفال بأعياد شم النسيم في مشهد تناول وجبة “الفسيخ”، التي تناولها الفنان محمد صبحي في "ونيس" في إطار كوميدي، من خلال إجبار ضيفته اليابانية “أوشين” على تناوله بعد أن ظلت تطعمهم من وجبات بلادها لمدة طويلة حتى أصابهم الإعياء.

وبعيدا عن مشاهد السينما دائما كان نجوم السينما يحتفلون داخل مواقع التصوير بأكل الفسيخ والرنجة والبصل، مثل فريد شوقى ومحمود المليجى وليلى مراد ومديحة يسرى ومحسن سرحان.