‪ ملحن "بليز يا انجليز" يكشف كواليس تسجيل أحمد عز وبشرى أغنية المسلسل الإذاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إنتهي الفنان أحمد عز والفنانة بشرى من تسجيل أغنية المسلسل الإذاعي “بليز يا إنجليز” المقرر إذاعته في شهر رمضان المقبل عبر راديو مصر88.7، الملحن معتز أمين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال:" الأغنية بنفس اسم المسلسل، وهي من كلمات أحمد شوقي، وألحاني وتوزيع محمد عباس، وبدأنا العمل عليها الأسبوع الماضي ".

وأضاف: "قبل أن نقدمها عملت مع الموزع محمد عباس على عدة أفكار، للبحث عن صيغة مناسبة ومحايدة وبسيطة تناسب الفنان أحمد عز باعتباره مؤديا، والفنانة بشرى بحكم كونها مغنية، والحمد لله قمنا بالتسجيل في الثانية عشر ظهر أمس الأحد، بأجواء كلها تعقيم صحي "

مسلسل “بليز يا إنجليز” من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، وإنتاج إنترو ميدويا هبة الهواري، وبطولة أحمد عز لطفى لبيب وبشرى، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا في فترة الاحتلال الإنجليز، ويذاع على راديو مصر88.7