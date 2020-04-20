بالصور.. كورونا يحرم رأس البر روادها في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

خلت شوارع مدينة رأس البر تمامًا من المارة، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد شم النسيم، بعد غلق جميع الطرق المؤدية للمدينة، والتزام المحال والمراكز التجارية بقرار الإغلاق.

قالت المحافظ الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، إن هناك التزام كامل بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها، وتكثيف التمركزات على بوابتي المدينة وكذا غلق المعديات والشواطئ ومنطقة اللسان.

وأضافت المحافظ أنه جرى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المتنزهات، لمنع أي تواجد للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وأشادت بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها مع الجهات التنفيذية للعمل وفقا لخطة محددة لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من انتشار العدوى.​