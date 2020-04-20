بقبلة على خدها.. أحمد الفيشاوي يحتفل بذكرى أول لقاء جمعه بزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بصورتين تجمعانه مع زوجته.

وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصورتين، التي ظهر خلالهما وهو يقبل خدها: "زي أنهاردة شوفتك من سنتين بحبك جدآ".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلمين جديدين الأول "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي، والثاني "الحارث" مع الفنانة ياسمين رئيس.