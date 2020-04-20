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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بصورتين تجمعانه مع زوجته.
وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصورتين، التي ظهر خلالهما وهو يقبل خدها: "زي أنهاردة شوفتك من سنتين بحبك جدآ".
جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلمين جديدين الأول "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبي، والثاني "الحارث" مع الفنانة ياسمين رئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر بقبلة على خدها.. أحمد الفيشاوي يحتفل بذكرى أول لقاء جمعه بزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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