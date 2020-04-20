بالفيديو.. نسرين طافش تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة داخل منزلها أثناء فترة الحجر المنزلي. وعلقت: "أفضل رحلة، هي تلك الرحلة داخل أعماقك"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها. نسرين طافش شاركت في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا. المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، ميرهان حسين، رشدي الشامي، ناهد رشدي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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