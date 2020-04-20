‪ خاص| هل تتوقف حفلات الـ"أونلاين" في رمضان؟ محمد الشاعر يجيب‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

حفلات الـ"أونلاين" ظاهرة غنائية فرضت نفسها مع تطبيق إجراءات الحظر المنزلي، وحققت حفلات "تامر عاشور" و"مناجاة " للفنان محمد ثروت والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني والشيخ إيهاب يونس- نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب.

مع حلول شهر رمضان هل تتوقف التجربة؟ وما هي فرص نجاحها في ظل المنافسة مع أقوى مواسم الدراما والبرامج التلفزيونية؟

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قال محمد الشاعر المدير التنفيذى لـ"ذا بيسمنت ريكوردز" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "التجربة لن تتوقف، بل بالعكس نعمل الآن على تطويرها لتقديم مستوى أعلى يناسب شهر رمضان هذا دورنا وفي نفس الوقت بحمد الله أصبحت الحفلات تريند وطالما ننال رضا الناس واجبنا أن نكمل التجربة".

وأضاف: "نجاح التجربة شجع نخبة من النجوم الكبار على الترحيب بتقديمها خلال شهر رمضان، ومنهم الفنان تامر عاشور الذي أبدى حماس كبير لإقامة الحفل الثاني له، ونقوم حاليا بترتيب المواعيد قبل الإعلان رسميا عنها وخاصة أننا نسعى للبحث عن أماكن أكبر يقام عليها الحفل ويوافق كافة تدابير الوقايه، قدمنا حفل تامر عاشور الأول فى فيلا خاصة، وأقمنا حفل( مناجاة )في الفيلا الخاصة بالفنان محمد ثروت، بينما كان حفل فريق كايروكي من داخل أحد الاستديوهات.

وعن كواليس الإعداد للحفلات: "بالتأكيد الإعداد لها مختلف عن الحفل العادي، نقوم بعقد جلسات تحضير كثيرة، والاتفاق مع الفنان على نوعية الآلات الموسيقية المصاحبة له، لو كانت موسيقى أغنية ما سريعة مثلا، نسعى لتكون هادئة، والحمد لله حققت كل الحفلات التريند، وهذا يحسب لكل مشارك به".