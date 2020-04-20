سامح عبدالعزيز: تيتر "خيانة عهد" جاهز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين عبدالعزيز
قال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه يعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لمسلسل "خيانة عهد"، المقرر عرضه في رمضان 2020.
وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من تنفيذ تتر المسلسل، كما يعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية له تجهيزًا لعرضه في الشهر الكريم".
وأكد المخرج الكبير أن جميع المشاركون في المسلسل سواء أمام الكاميرا أو خلفها ملتزمون بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجميعنا نجتهد ونتطلع لعمل ينال إعجاب الجمهور، الذي نعمل من أجل إسعاده.
ويواصل المخرج سامح عبدالعزيز تصوير مسلسل "خيانة عهد"، المسلسل من بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل.
وكان آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد.
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