محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا. وعلقت: "المزيد من الحب لهذه الملكة الجميلة"، وتشارك هنادي مهنا، في بطولة مسلسل "خيانة عهد"، أمام النجمة يسرا. مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري، هنادي مهنا، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا بصحبة يسرا: "الملكة الجميلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.