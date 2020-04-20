سوسن بدر تهنئ جمهورها بأعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها بأعياد الربيع.
ونشرت "سوسن" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها، علقت عليها: "كل سنة وكل أقباط مصر والمصريين بصحة وسلام".
وتشارك الفنانة الكبيرة في دراما رمضان 2020، في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي.
كما تشارك في بطولة مسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف، ناهد السباعي، محمد لطفي، سهر الصايغ، محمد جمعة.
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